Росія "сьогодні-завтра" вирішить питання з поставками українських труб - віце-прем'єр РФ

Москва. Росія розраховує на вирішення найближчим часом низки економічних суперечок між Москвою і Києвом, в тому числі за квотами на українські труби. Про це заявив перший віце-прем'єр Ігор Шувалов, передає РІА Новости.

"Ми сподіваємося, що прямо найближчим часом, сьогодні-завтра, в найближчі дні, буде вирішено питання про квоти на труби, вироблені на території Україні. І взаємні торгівельні претензії, які ми маємо, ми в найближчі дні-тижні все вирішимо", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня 2012 прийнято розпорядження про схвалення проекту Протоколу про внесення змін до Угоди про регулювання поставок деяких видів сталевих труб з України, на території Республіки Білорусь і Російської Федерації від 23 вересня 2011 року та надано відповідні повноваження на його підписання.

Метою підписання Протоколу до Угоди є забезпечення доступу деяких видів української трубної продукції до Російської Федерації без сплати додаткового антидемпінгового мита до кінця 2012 року. Проект протоколу передбачає квоти в поставках деяких видів сталевих труб до Росії на період з серпня по 31 грудня 2012 року в розмірі 150 тис. тонн.

У вересні 2011 року Україна, Росія, Білорусь і Казахстан підписали спеціальну угоду, якою регулюються обсяги безмитних поставок української трубної продукції на територію країн-учасниць МС. В рамках цієї угоди квота поставок на адресу РФ на 2011 рік становила 300 тисяч тонн. У грудні 2011 року сторони підписали доповнення до угоди, відповідно до якого українські підприємства у першому півріччі поточного року могли безмитно поставити в країни Митного союзу сумарно 264 тисяч тонн труб, у тому числі в РФ - 150 тисяч тонн. Таким чином, загальна квота щодо РФ в 2012 році буде збережена на торішньому рівні - 300 тисяч тонн. Поставки понад квоти обкладаються антидемпінговими митами: на обсадні труби - 18,9%, насосно-компресорні - 19,9%, нафтопровідні - до 37,8%. Загороджувальні мита діють до листопада 2015 року.