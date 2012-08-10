Україна в першому півріччі збільшила імпорт металопрокату на 19%

За I півріччя 2012 року імпорт металопрокату в Україну склав 878,4 тис. тонн, що на 19% більше, ніж за підсумками I півріччя 2011 року.

Про це повідомляється в прес-релізі Української гірничо-металургійної компанії (УГМК).

За словами заступника генерального директора по комерції УГМК Віталія Ключника, збільшення обсягів імпорту було зумовлено, в основному, зростанням споживання імпортної металопродукції в метизній, металоторгівельній, трубній, машинобудівній галузях. Підприємства цих галузей збільшили свої закупівлі в першому півріччі ц.р. на 97,1%, 61,7%, 12,6%, 9,4%, відповідно, в порівнянні з АПМР. При цьому експерт відзначив скорочення обсягів ввезення металопрокату підприємствами ГМК - на 20,8% і будівельними організаціями - на 49,7%.

У червні імпорт металопрокату знизився на 11% - до 128,5 тис. т, в порівнянні з травнем ц.р.

За підсумками 6 місяців п.р. в структурі імпорту третину обсягів поставленої продукції зайняла трубна заготовка, частка якої знизилася до 29,3% в порівнянні з 37,1% за підсумками першого півріччя 2011 року. Частка гарячекатаного листа виросла з 14,3% до 22,5%, питома вага кола збільшилася з 9,7% до 10,3%.

Істотно збільшився імпорт арматури і катанки, їхні частки зросли з 0,8% до 3,7% і з 0,4% до 1,6%, відповідно. Частка холоднокатаного листа знизилася з 8,1% до 7%, оцинкованого листа - виросла з 8,9% до 11,8%.

У червні 2012 року трубна заготовка постачалася в основному Оскольському ЕМК і Білоруським МОЗ, частки яких у поставках заготовки склали 93,2% і 2,2%, відповідно. Основними одержувачами імпортної заготовки залишаються трубні заводи групи «Інтерпайп» - 88% у структурі поставок.

Гарячекатаний лист в червні 2012 р. поставлявся російськими заводами: Магнітогорським металургійним комбінатом і Северсталлю, частки яких у поставках склали 69,6% і 17,1% відповідно. Імпортний лист поставлявся трубним заводам групи «Інтерпайп» (51,3%), Стаханівського вагонобудівного заводу (13,7%) і заводу Модуль (11%).

Основними імпортерами металопрокату в січні-червні 2012 р. є підприємства трубної галузі (39,9% від обсягу імпорту), машинобудівні підприємства (20,2%), металоторгові компанії (15,8%), підприємства ГМК (6,6%) .

Довідка УНІАН. Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо-металургійна компанія» (АТ «УГМК») було створено в березні 1998 року з метою забезпечення широкого кола споживачів необхідним асортиментом металопрокату високої якості, пропонуючи при цьому широкий вибір сервісних послуг.

УГМК - офіційний представник металопродукції ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (АМК); ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (ДМКД); ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (ДТЗ).

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