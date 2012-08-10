КрАСЗ скоротив виробництво автомобілів на 56,5%

ТОВ "ПО "Кременчуцький автоскладальний завод" ("КрАСЗ", Полтавська обл.) в січні-липні 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року, знизило виробництво автомобілів на 56,5%, або на 2270 шт. до 1750 шт.

Про це сказано в повідомленні підприємства.

За даними підприємства, завод працює залежно від постачання комплектуючих і замовлень.

Раніше керівництво підприємства заявляло, що КрАСЗ в 2012 році має намір випустити понад 6 тис. автомобілів, що відповідає рівню 2011 року.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод було засновано в 1995 р.

Підприємство спеціалізується на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів. Підприємство входить до групи компаній "АІС".

Група компаній «АІС» - один з лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.

Кременчуцький автоскладальний завод (КрАСЗ) в 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшив випуск автомобілів на 2%, або на 109 автомобілів - до 6 450 од.