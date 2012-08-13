Сєверодонецький «Азот» зупинить цех аміаку на 1,5 місяці

«Сєвєродонецьке об'єднання Азот», що входить до складу хімічного холдингу Ostchem Дмитра Фірташа, зупинить цех аміаку 1-А для планового ремонту, який триватиме до середини жовтня і в результаті збільшить потужності цього цеху на 6,3%, повідомляє прес-служба Ostchem.

«Це плановий ремонт, який триватиме з 31 серпня по 14 жовтня 2012 року. Основною метою ремонту є підвищення стабільності роботи всіх вузлів цеху та поліпшення структури собівартості виробленої продукції», - цитує прес-реліз голови правління Сєверодонецького об'єднання «Азот» Леоніда Бугаєва.

Підприємство очікує, що після ремонту цех аміаку 1-А збільшить потужності виробництва - з 1600 до 1700 тонн на добу, а також буде менше витрачати природний газ - в середньому на 10-15 кубічних метрів на кожну тонну виробленого аміаку, що дозволить знизити собівартість продукції (карбаміду, аміачної селітри), відзначають в прес-службі.

«За нашими розрахунками, економія складе близько 20 000 кубічних метрів газу на добу», - сказав Л. Бугаєв.

Інвестиційний план Сєверодонецького «Азоту» передбачає зменшення продажу аміаку і збільшення виробництва кінцевих продуктів його переробки.

Компанія повідомляє, що до кінця 2014 року планує збільшити потужність цеху виробництва карбаміду до 1600 тонн карбаміду на добу з 1200 тонн, повідомляє прес-служба Ostchem.

«Я думаю, ми зуміємо через деякий час мінімізувати експорт аміаку, залишаться тільки поставки товарного аміаку на інші підприємства холдингу», - сказав технічний директор «Сєверодонецького об'єднання «Азот» Іван Волохов.

Довідка УНІАН. «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» було введено в експлуатацію у 1951 році. На «Азоті» працює близько 8,7 тис. осіб. Завод є одним з провідних підприємств хімічної галузі України і спеціалізується на виробництві азотних мінеральних добрив (аміак, карбамід, аміачна селітра, калієва і натрієва селітра), органічних спиртів і кислот (оцтова кислота, метанол, формалін, спирт полівініловий, смола карбамідоформальдегідна, товарів побутової хімії, виробів з полімерів і полімерних плівок (полімерна продукція, мішки плівка, побутова хімія), будівельних товарів (грунтовка, шпаклівка, фарба).

Підприємство входить до групи компаній Ostсhem - керуючу компанію, яка координує підприємства азотної хімії Group DF.

Найбільшим кінцевим акціонером «Сєверодонецького об'єднання «Азот» є глава Ради директорів Group DF Дмитро Фірташ.

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