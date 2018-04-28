Депресія авторинку в ЄС може зірвати "обмежувальні" плани України

Попри другу хвилю кризи, яка накрила єврозону, український ринок легкових автомобілів за підсумками першого півріччя виріс на 10%. Цей показник, за ідеєю, мав би влаштовувати всіх учасників процесу, включаючи державу, що отримує доходи у бюджет з кожного проданого авто, причому не важливо, виготовлений він в Україні чи імпортований. Але українські автовиробники зовсім інакше міркують, а разом з ними і Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Вони вирішили спільно перерозподілити частки ринку на користь вітчизняного автопрому. Для досягнення мети обрали найпростіший шлях - підвищення мита на імпортні машини. Хоч останніми місяцями пристрасті навколо обмеження імпорту автомобілів ущухли, але важко повірити, що лобісти загороджувальних заходів відмовилися від ідеї. Правда, тепер у них можуть виникнути значно серйозніші перешкоди для реалізації свого плану, ніж невдоволення українських автоімпортерів і дилерів.

Мито як конкурентна перевага

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) 30 червня 2011 року прийняла до розгляду заяву Асоціації українських автомобілевиробників "Укравтопром" про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження.

В попередніх висновках комісії, оприлюднених в середині квітня, було зазначено, що імпорт авто завдає істотної шкоди вітчизняним виробникам, у зв'язку з чим пропонувалося підвищити на три роки плату за ввезення найбільш популярних моделей з об'ємом двигуна 1-2,2 л. На додаток до існуючого мита в 10% від митної вартості запропоновано стягувати спеціальне мито 6,46% при імпорті автомобілів з об'ємом двигуна 1-1,5 л. ,і 15,1% - з об'ємом двигуна до 2,2 л. Таким чином, під дію спецмита потрапило б до 80% легкових автомобілів, що імпортуються в нашу країну. Той факт, що Україна з 2008 року є членом Світової організації торгівлі, комісіонерів МЕРТ не зупинив. Хоча ніхто не звільняв Україну від виконання графіка тарифних зобов'язань перед СОТ на 2012 рік, згідно з яким ставки українських ввізних мит передбачено знижувати, проте аж ніяк не підвищувати.

Переконаний у необхідності підвищення мит і глава МЕРТ Петро Порошенко.

У прес-службі найбільшого вітчизняного автовиробника "Корпорація Богдан" УНІАН, аналізуючи статистичні дані, зауважили, що з 2010 року на українському ринку темп зростання імпорту випереджає темп зростання автовиробництва в 1,5 рази, при цьому в період 2008-2010 років частка імпорту легкових автомобілів зросла з 52% до 68%, а в 2011 році вона склала 72%, в 2010 році обсяг імпорту автомобілів в Україну виріс на 70% проти 2009 року, в 2011 році - на 84,3%.

Водночас, у 2009 році падіння автовиробництва перевищило 83% проти 2008 року, і на сьогодні використання створених в Україні виробничих потужностей (корпорацією "Богдан", "УкрАВТО", "Єврокар", КрАСЗ) не досягає і 20%, і з урахуванням кризових явищ, що тривають, компанії змушені скорочувати працівників.

"На сьогодні в порівнянні з 2008 роком кількість працівників на всіх автозаводах скоротилося більш ніж на 53%", - додав прес-секретар корпорації "Богдан" Сергій Красуля.

*** За оперативними даними профільної асоціації «Укравтопром», виробництво автотранспортних засобів в Україні у січні-липні 2012 року скоротилося до 46 516 одиниць, що майже на 20% менше обсягу виробництва за аналогічний період 2011 року.

Від тих, хто в депресії, поблажок не жди

Останнім часом зарубіжні ЗМІ активно пишуть про погіршення ситуації в автопромі країн Євросоюзу. Як повідомляє з посиланням на експертів Deutsche Welle, уже в 2013 році західноєвропейська автомобільна індустрія може поринути в глибоку депресію, можливо, найгіршу за останні 20 років.

Згідно з прогнозами фахівців, наступного року в Європі буде продано 11,9 млн автомобілів, в останній раз подібні показники було зафіксовано в 1993 році, тоді в ЄС було продано 11,3 млн легковиків. У поточному році продажі прогнозуються на рівні 12,1 млн. штук.

Головною причиною падіння ринку аналітики називають складну економічну ситуацію в Південній і Західній Європі, що призведе до збільшення безробіття. При цьому, на їхню думку, криза на авторинку не обмежиться наступним роком, а продовжиться до кінця 2015-го. Але нікому в ЄС не спадає на думку спробувати обмежити імпорт на свою територію автомобілів з Японії, Південної Кореї або США. Принципи чесної конкуренції тим більш важливі, коли світова економіка знаходиться на спаді. Як все перераховане відіб'ється на Україні?

На думку президента Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олега Назаренка, європейський авторинок нагадує сьогодні спортсмена, якому дали допінг, і він біг, поки дія препарату не закінчилася. «Після кризи 2008 року, коли продажі автомобілів в Європі різко скоротилися, в таких країнах, як Німеччина, Франція або Великобританія автовиробники задіяли комплекс заходів зі стимулювання ринку. Покупцеві пропонувалися різні знижки і бонуси: обміняй стару машину на нову з доплатою і так далі. На певний час ці заходи допомогли пожвавити ринок, але нескінченно щось таке тривати не могло, і з початком посилення проблем в зоні євро продажі автомобілів знову пішли на спад. Тобто, дія допінгу закінчилася, і «спортсмен» впав знесилений», - констатує Назаренко.

Водночас, за його словами, в Україні широкомасштабної стимуляції продажів легкових автомобілів з настанням кризи ніхто не проводив - ринок стисся, як автовиробники, так і автоімпортери виживали, спираючись на власні сили. «В результаті, коли в Європі почався спад, український ринок, навпаки, демонструє в першому півріччі певне зростання», - зазначив експерт.

*** За даними AUTO-Consulting, за підсумками першого півріччя український авторинок зріс на 10%, хоча темпи росту продажів знизилися в порівнянні з 2011 роком.

Назаренко переконаний, що зростання продажів автомобілів в Україні, звичайно, не залишиться без уваги з боку європейських автокомпаній, що зазнають дефіцит попиту на батьківщині. «Мова не йде про спробу наростити обсяги імпорту, бо зрозуміло, що наш ринок теж переживає не кращі часи і його ємність обмежена непростою економічною ситуацією в країні. Але те, що європейські виробники будуть вкрай зацікавлені у збереженні нинішніх обсягів продажів своєї продукції в Україні, не викликає сумніву. Якщо хтось в Україні думає, що європейці не надто стурбовані внутрішньоукраїнськими справами, то він дуже помиляється. Одна справа млява реакція європейських лідерів на політичні події і зовсім інша, коли, наприклад, до Ангели Меркель прийдуть представники Volkswagen і поскаржаться на загороджувальні мита, введені в Україні щодо їхньої продукції. Я впевнений, що реакція буде жорсткою - у відповідь заходи з боку ЄС чи Японії в рамках СОТ можуть дуже боляче вдарити по українським експортерам того ж металу. Поки в Європі все добре і економічна ситуація дозволяє зберігати достатній рівень продажів автомобілів, автокомпанії можуть собі дозволити не звертати уваги на введення додаткових митних бар'єрів, але коли ситуація стане гірше нікуди, Україну швидко поставлять на місце », - підкреслює експерт.

Глава ВААІД також визнав, що за підсумками першого кварталу продажі вітчизняних автомобілів дещо скоротилися, але причина цього багато в чому була зумовлена складними погодними умовами кінця зими - початку весни поточного року. «Холодна зима призвела до зупинки навігації в Чорному морі, що в свою чергу позбавило українських автоскладальників, яких деякі називають автовиробниками, машинокомплектів та комплектуючих, що поставляються морем з Південної Кореї і інших країн. Тоді як основний канал поставок комплектуючих для великовузлового складання автомобілів проходить через Одеський порт та Іллічівськ, то поставки імпортних автомобілів йдуть не лише морем, а й через сухопутний кордон України. В результаті і стався перекіс в сторону імпорту», - зазначив Назаренко.

Ось, до речі, факт, який ще раз доводить неспроможність претензій українського автопрому, який в більшій частині займається складанням автомобілів з готових імпортних агрегатів, і не є галуззю із замкнутим виробничим циклом.

На завершення варто нагадати, що, за прогнозами експертів, в поточному році український авторинок може продемонструвати 20% зростання з обсягом продажів до 250 000 автомобілів. При цьому провідний український автовиробник - ЗАЗ упевнено займає 3-е місце за цим показником, пропустивши вперед Hyundai і Toyota. Якщо прогнози справдяться, то ситуація, безумовно, позитивно позначиться на економіці країни, тому що дозволить наповнити бюджет додатковими податковими надходженнями. Якщо ж імпортне мито на авто буде збільшено, то нічого окрім «мінуса» в усіх напрямках ми не отримаємо.

Петро Черних (УНІАН)

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