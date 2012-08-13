Україна в I півріччі збільшила експорт давальницької сировини на 21%

Обсяги експорту давальницької сировини з України у січні-червні 2012 року збільшилися на 21%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, і становили 55,7 млн дол., повідомили УНІАН у Державній службі статистики.

Водночас до України за січень-червень 2012 р. імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 48 млн дол. (на 36,1% більше обсягів січня-червня 2011 року).

У січні-червні 2012 року до України надійшло іноземної давальницької сировини на суму 1,47 млрд дол. (зростання на 26,5% порівняно з січнем-червнем 2011 року). На давальницьких умовах найбільше імпортовано сирої нафти з Росії - на 332,6 млн дол., або 22,6% загального обсягу імпорту давальницької сировини. Експорт готової продукції з імпортної давальницької сировини становив 2,34 млрд дол. (зниження обсягів на 17,4%).

Довідка УНІАН. За підсумками 2011 року Україна збільшила експорт давальницької сировини на 74,1% - до 105,7 млн дол. Імпорт готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, зріс на 60,7% - до 84 млн дол.