Після набуття чинності Договором про ЗВТ СНД Росія не зможе розв'язувати торгові війни з Україною, стверджують у Виконкомі СНД

Москва. Після набуття чинності Договором про Зону вільної торгівлі в рамках СНД Росія не зможе розв'язувати торгові війни з Україною.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив директор економічного департаменту Виконавчого комітету СНД Андрій Кушніренко.

«У Договорі ЗВТ зафіксовано норму про незастосування санітарних і фітосанітарних норм для регулювання торгівлі. Вони можуть застосовуватися тільки для охорони здоров'я людей», - сказав А.Кушніренко і підкреслив, що, зрештою, від цього виграють всі, хто торгує.

За його словами, ця норма - один із найважливіших моментів цієї угоди.

«Чи то в особі пана Оніщенка, чи то у вигляді диференційованих податків виникають торгові спори. До цього моменту можна було сперечатися досить довго, і довести все до рівня двох президентів. Після чого наступала пауза – питання або вирішувався, або починалася його ув'язка з якимись іншими темами двосторонніх відносин. Спори тривали роками. Від цього страждали виробники», - пояснив А.Кушніренко.

Він зазначив, що в новому документі записано, що якщо виникає торговий спір, і він не знаходить швидкого розв’язання, то сторони можуть звернутися до наднаціональної комісії незалежних експертів з різних країн СНД. Це дуже схоже на механізм СОТ, додав він.

«На їх розгляд виноситься спір, і вони вже вирішують, зокрема, прав чи не прав пан Оніщенко із сирами. Рішення цієї комісії в певному значенні обов'язкові для виконання», - підкреслив А.Кушніренко.

При цьому він зазначив, що, якщо цього не відбувається, тобто одна сторона рішень комісії не виконує, то скривджена сторона отримує легітимне право на санкції у відповідь проти опонентів. Пройшовши через цю процедуру, яка займає не більше року, позов має бути задоволений. Якщо цього не відбувається, можна вводити заходи у відповідь на суму завданого збитку, сказав А.Кушніренко.

Водночас він повідомив, що після набуття Договором чинності, тобто з середини вересня, Виконком запрошуватиме країни, щоб вони направили своїх кандидатів, з яких буде створено відповідний реєстр.

Нагадаємо, що Договір про ЗВТ СНГ набуває чинності через 30 днів після того, як третя країна, яка ратифікована документ, надасть документацію про ратифікацію в депозитарій СНД.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

30 липня ВР ратифікувала цей договір. Україна стала третьою після Росії і Білорусі країною, яка ратифікувала документ.

18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Договір про створення Зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом з тим було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

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