У І кварталі 2013 року розпочнуться переговори щодо скорочення списку вилучень у ЗВТ СНД

Москва. Підписанти Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД через півроку після набрання ним чинності розпочнуть переговори що зменшення списку вилучень.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив директор економічного департаменту Виконавчого комітету СНД Андрій Кушніренко.

«Сторони домовилися, що через 6 місяців після набуття чинності договором країни розпочнуть переговори щодо звуження цього списку і щодо зниження ставок на конкретні товари», - сказав А.Кушніренко.

Він нагадав, що раніше багато країн СНД застосовували один до одного експортні мита, і жодної заборони на такі дії не було. Зараз же сторони погоджували список вилучень, які можуть застосовуватися при експорті, хоча це не означає, що це робитиметься в обов'язковому порядку.

За його словами, список вийшов чималенький, складається приблизно зі 100 товарів. Йдеться про товари паливно-енергетичної групи, а також сировинні і мінеральні товари, які досить цінні для країн. В основному, крім ПЕК, це ліс, шкіряна сировина та ін.

При цьому він наголосив, що якщо раніше щодо експорту не було жодних домовленостей, то зараз країни домовилися про те, що цей список повний, і жодна країна розширювати його не має права.

«Мита, вказані в ньому, – максимальні, і країни підвищувати їх не мають права», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у середині вересня угода про зону вільної торгівлі СНД набере чинності.

Нагадаємо, що Договір про ЗВТ СНГ набирає чинності через 30 днів після того, як третя країна, яка ратифікувала документ, подасть документацію про ратифікацію в депозитарій СНД.

Як повідомлялося, 9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

30 липня ВР ратифікувала цей договір. Україна стала третьою після Росії і Білорусі країною, яка ратифікувала документ.

18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Договір про створення Зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

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