«Метінвест» включив до складу наглядової ради незалежного директора

Гірничо-металургійна група «Метінвест» включила до складу наглядової ради незалежного директора Грегорі Мейсона за квотою компанії «Смарт-холдинг», сказано у повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, до сферу компетенцій незалежного директора входитимуть питання стратегічного та операційного менеджменту, технологічних інновацій і впровадження практик постійного поліпшення виробничих процесів.

«Маючи за плечима 32-річну професійну кар'єру в металургії, Грегорі Мейсон є визнаним міжнародним експертом у галузі технологій та операційного менеджменту. Його обширний виробничий досвід – від металургійних комбінатів до міні-заводів у Північній Америці, Європі, Росії та Азії – доповнюється глибокими знаннями технологічних процесів виробництва сталі та структур їх собівартості, ключових чинників досягнення конкурентоспроможності і створення вартості компанії», - сказано у повідомленні компанії.

Раніше Г.Мейсон працював генеральним директором Severstal International. У його віданні були виробничі активи «Північсталі» у Північній Америці та Європі. Працюючи в металургійних компаніях і консалтингових фірмах, Г.Мейсон пройшов шлях від інжинірингу і операційного управління до вищого керівництва.

Г.Мейсон є зареєстрованим професійним інженером у США. Він громадянином США; проживає у Пітсбурзі, штат Пенсильванія.

Наглядова рада «Метінвесту» складається з десяти чоловік.

Як повідомляв УНІАН, у кінці липня «Метінвест» повідомив про викуп контрольного пакету акцій одного з найбільших меткомбінатів«Запоріжсталь».

«Метінвест» у 1-му півріччі 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року скоротив виробництво сталі на 8,1% - до 6,747 млн. тонн, виробництво загального залізорудного концентрату збільшилося на 2,5% - до 18,217 млн. тонн.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).