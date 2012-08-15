Метпідприємства в 1-му півріччі збільшили капінвестиції на 45,5%

Металургійні підприємства України у 1 півріччі 2012 р. відносно 1 півріччя 2011 р. збільшили обсяги капітальних інвестицій у виробництво на 45,5%, або на 940,8 млн грн, - до понад 3, 013 млрд грн.

Про це сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу повідомив генеральний директор об'єднання «Металургпром» Василь Харахулах.

За його словами, показники освоєння капітальних інвестицій за звітний період нижчий, ніж у докризові роки, проте їхнє зростання показує, що металургійні корпорації Україні націлені на підвищення своєї конкурентоспроможності.

В. Харахулах нагадав, що вітчизняна металургія в технічному оснащенні відстає від багатьох конкурентів, при цьому металургійні потужності в світі значно недозавантажені.

«Навіть якщо світовий ринок металопродукції покаже тенденцію до підвищення, то конкуренція буде ще на більш високому рівні. Кожна країна спробує скористатися можливістю збільшити свою присутність на ринку», - зазначив В. Харахулах.

Найбільше інвестували у виробництво «АрселорМіттал Кривий Ріг» (736,8 млн грн), «Енергомашспецсталь» (330 400 000 грн), Алчевський меткомбінат (371,2млн грн), меткомбінат ім. Ілліча (487,1 млн грн).

В цілому за січень-червень 2012 р. 9 із 17 підприємств, що входять в об'єднання «Металургпром», збільшили інвестиції в оновлення основних фондів в порівнянні з таким же періодом 2011 р. на суму понад 1, 23 млрд грн.

Разом з тим, за словами В.Харахулаха, деякі підприємства об'єднання скоротили інвестиції в модернізацію виробництва на загальну суму 384,4 млн грн.

В цілому, за метпідприємствами питомі інвестиції на 1 тонну виробленої сталі за I півріччя 2012 р. склали 23,8 дол. проти 14,9 дол. за I півріччя 2011 р. і 22,5 дол. в цілому за 2011 р.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році метпідприємства України збільшили щодо 2010 року обсяги інвестицій у виробництво на 42,5% - до 6,367 млрд грн.