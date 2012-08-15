«Металургпром» прогнозує скорочення виробництва прокату в 2012 р. на 4-5%

Об'єднання металургійних заводів «Металургпром» прогнозує скорочення виробництва прокату в Україні у 2012 році на 4-5% щодо 2011 року.

Про це у середу, 15 серпня, в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу повідомив генеральний директор об'єднання «Металургпром» Василь Харахулах.

За його словами, прогноз зроблено за підсумками виробництва в металургійній галузі за 7 місяців цього року. При цьому В.Харахулах зазначив, що прогноз коректний за умови несуттєвих відмінностей виробництва в II і 1 півріччях 2012 року.

Згідно з прогнозом «Металургпрому», очікуване виробництво чавуну в 2012 р. може становити 29 млн тонн, сталі - 33,5 млн тонн, загального прокату - 30 млн тонн.

За 7 місяців 2012 метпідприємства Україні виготовили 16,806 млн тонн чавуну (на 1% більше, ніж за 7 місяців минулого року), 19,385 млн тонн сталі, 17,32 млн тонн загального прокату, що менше на 4-7% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році метпідприємства збільшили щодо 2010 виробництво чавуну на 6% - до 28,88 млн тонн, сталі - на 6%,-до 34,69 млн тонн, загального прокату - на 3% - до 31,677 млн тонн.