Металурги у вересні планують наростити виробництво прокату на 2,3%

У вересні ц. р. українські метпідприємства планують наростити виробництво прокату щодо фактичного виробництва за липень на 2,3% - до 2,37 млн ​​тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

Виробництво чавуну у вересні, як очікується, збільшиться на 0,8% - до 2,3 млн тонн, виплавка сталі - на 3,4% - до 2,64 млн тонн.

Для забезпечення заявлених обсягів виробництва у вересні металургам потрібно 580 тис. тонн аглоруди, 1,29 млн тонн концентрату, 290 тис. тонн агломерату, 725 тис. тонн окатишів, 910 тис. тонн вапняків, 1,19 млн тонн металургійного коксу, 460 тис . тонн металобрухту.

За даними об'єднання «Укррудпром», заявки металургів щодо вапняку і залізорудної сировини вітчизняного виробництва забезпечуються повністю.

За імпортом метпідприємства планують завезти 85 тис. тонн аглоруди, 140 тис. тонн концентрату.

За даними об'єднання «Укркокс», потреба металургів в коксі на вересень забезпечується повністю. Поставки українського вугілля у вересні становитимуть близько 1,15 млн тонн. Також необхідно імпортувати ще 750 тис. тонн вугілля для коксування.

В липні металурги виробили 2,281 млн тонн чавуну, 2,554 млн тонн сталі і 2, 316 млн тонн прокату.

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