«ArcelorMittal Кривий Ріг» у липні збільшив виробництво металопрокату на 34,6%

Один із найбільших гірничо-металургійних комбінатів "ArcelorMittal Кривий Ріг" у липні збільшив виробництво металопрокату у порівнянні з липнем 2011 року на 34,6% - до 480,5 тис. тонн, сказано у повідомленні компанії.

Виробництво чавуну в липні зросло на 31,2% - до 477,5 тис. тонн, а сталі – на 28%, до 544,1 тис. тонн.

«У липні виробничі показники "ArcelorMittal Кривий Ріг" залишалися вищими за рівень, встановлений бізнес-планом, що є значним досягненням у порівнянні з липнем 2011 р.: виробництво чавуну підвищилося на 31,2%, сталі – на 28%, прокату – на 34,6%», – цитує прес-реліз главу адміністрації компанії Парамжіта Калона.

П.Калон також відзначив, що середня заробітна плата на підприємстві в липні зросла до 5143,4 грн з 4344,9 грн у липні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними об'єднання металургійних заводів «Металургпром», «ArcelorMittal Кривий Ріг» за 7 місяців поточного року збільшив виробництво готового прокату на 16,3% – до 3,164 млн. тонн у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року. Випуск сталі за цей період зріс на 18,9% – до 3,66 млн. тонн, чавуну – на 21,6%, до 3,208 млн. тонн.

Дані самого підприємства за 7 місяців відповідають даним «Металургпрому».

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більш ніж 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн. тонн сталі і понад 6,7 млн. тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки та Європи.