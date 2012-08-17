З 18 серпня запрацює спрощена процедура бартерних зовнішньоекономічних операцій

Завтра, 18 серпня, набере чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності».

Закон опубліковано в газеті «Голос України» (№152 від 17 серпня п.р.).

Згідно з текстом документа, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності». Верховна Рада України прийняла цей закон 5 липня.

Законом передбачено, що товари, які імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України в строки, зазначені в такому договорі, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (дати оформлення митної декларації на експорт) товарів, які фактично експортовані за бартерним договором, а в разі експорту за бартерним договором робіт і послуг — з дати підписання акта або іншого документа, який засвідчує виконання робіт, надання послуг.

Датою ввезення товарів за бартерним договором на митну територію України вважається дата їх митного оформлення (дата оформлення митної декларації на імпорт), а в разі імпорту за бартерним договором робіт або послуг — дата підписання акта або іншого документа, який засвідчує виконання робіт, надання послуг.