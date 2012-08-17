Виробництво легкових авто за 7 місяців скоротилося на 20,6% - до 43,2 тис. одиниць

Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні-липні 2012 року в умовах браку держпідтримки галузі і слабкого автокредитування впало у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 20,6% - до 43,2 тис. одиниць, повідомляє Державна служба статистики України.

Водночас виробництво вантажних автомобілів за сім місяців збільшилося на 6,4% - до 1796 одиниць, а виробництво автобусів зросло на 13,8% - до 1874 одиниць.

У липні українські автовиробники випустили 5,8 тис. «легковиків», що на 12,6% менше за показник попереднього місяця і майже на 35,9% менше за липень 2011 року.

Раніше аналогічні дані за підсумками 7 місяців 2012 року повідомляла УНІАН профільна асоціація «Укравтопром», за інформацією якої за цей період в Україні було виготовлено 46,5 тис. автотранспортних засобів, що на 20% менше за показник попереднього року.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» («Запорізький автомобілебудівний завод»), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод»).