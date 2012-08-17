Азаров пообіцяв «АвтоКрАЗу» допомогти повернути 6 млн. грн боргу МНС

Полтава. Прем'єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв компанії «АвтоКрАЗ» (Кременчук, Полтавська обл.) посприяти поверненню більш ніж 6 млн. грн боргу від МНС за поставлені 4 роки тому автомобілі.

Як передає кореспондент УНІАН, у четвер під час огляду автомобілів КрАЗ гендиректор підприємства Сергій Сазонов попросив у прем'єр-міністра допомоги у поверненні боргу.

«П'ять автомобілів ми поставили МНС 4 роки тому. Це на більш ніж 6 млн. грн. Борг нам не повернули досі. Ми вже 4 суди виграли і касацію. Але МНС каже, що у них немає грошей на нас», - сказав С.Сазонов.

Вислухавши гендиректора підприємства, М.Азаров сказав: «Ми вирішимо це питання. Не переживайте. Ось на камеру це кажу».

Крім того, прем'єр-міністр пообіцяв у найближчий час відвідати «АвтоКрАЗ».

Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» випускає 33 основних моделі і майже 260 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

У 2011 році «АвтоКрАЗ» збільшив виробництво на 7%, виготовивши 1071 одиницю автомобілів і складальних автокомплектів.