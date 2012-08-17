Липневий спад промвиробництва зумовлений впливом рецесії в єврозоні - експерт

Основним чинником, що визначив динаміку промислового виробництва в Україні, яка в липні 2012 року проти липня минулого року продемонструвала спад 0,9%, є тривала рецесія в єврозоні.

Про це в коментарі агентству УНІАН, заявив керівник аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен.

«Наявна стагнація в галузі. Промисловість страждає від уповільнення економік, що розвиваються і рецесії в єврозоні", - сказав експерт.

При цьому він зазначив, що внутрішній попит на промислову продукцію вітчизняного виробництва не може замінити зниження зовнішнього попиту.

«В уряду відсутня можливість для істотного фіскального стимулювання внутрішнього попиту, і монетарна політика та регуляторна політика не сприяють зростанню внутрішнього попиту на продукцію, яка в основному експортується» - зазначив А. Вальчишен.

Як повідомлялося, в Україні спад промислового виробництва в липні 2012 року порівняно з липнем 2011 року становив 0,9%.

У січні-липні 2012 року порівняно з аналогічним період 2011 року зростання промвиробництва в Україні становило 0,2%, в липні 2012 року проти червня - зростання 3%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% порівняно зі зростанням на 11,2% в 2010 році.

В Україні зростання промвиробництва в липні 2011 року порівняно з липнем 2010 року становило 8,7%, в січні-липні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 9,4%.

Відповідно до прийнятої в кінці минулого року Держпрограми економічного і соціального розвитку на 2012 рік, за песимістичними оцінками, зростання промвиробництва в поточному році становитиме близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.