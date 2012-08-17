Виробництво металопрокату в Україні за 7 місяців скоротилося на 1,5%

Виробництво готового прокату чорних металів в Україні за 7 місяців поточного року скоротилося на 1,5% - до 11 млн тонн - порівняно з аналогічним періодом 2011 року, повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держслужби статистики, в липні виробництво металопрокату становило 1,45 млн тонн, що на 11,8% менше липневого показника минулого року.

Виплавка сталі за сім місяців поточного року також зменшилася на 0,2% проти показника за аналогічний період минуло року.

Разом з тим, виробництво чавуну за 7 місяців зросло на 1,4% - до 16,8 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі виробництво готового прокату чорних металів в Україні становило 9 млн 585 тис. тонн, що практично відповідає (на 0,2% більше) показнику за аналогічний період 2011 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна в першому півріччі збільшила імпорт металопрокату на 19%