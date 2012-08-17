Продажі легкових автомобілів в Україні у липні зросли на 13%

Продажі легкових автомобілів в Україні у липні поточного року зросли на 13% - до 21 740 тис. одиниць порівняно з аналогічним місяцем минулого року, повідомила асоціація автовиробників України «Укравтопром».

За даними «Укравтопрому», при цьому обсяг продажів нових «легковиків» щодо червня 2012 року зріс на 10%.

За даними асоціації, лідерами продажів за липень стали Hyundai (1 917 штук), ЗАЗ (1 746 штук) і GEELY (1 507 штук).

Ринок комерційних автомобілів в липні поточного року зріс на 36% - до 9 565 одиниць проти липня минулого року, і на 13% - проти попереднього місяця. Серед лідерів продажів цього сектора - автомобілі марок Volkswagen (291 штука), Fiat (275 штук), ГАЗ (243 штуки), автобусів - БАЗ (135 штук).

Продажі нових автобусів в липні зросли на 5% і становили 454 одиниці. Щодо червневого показника продажі автобусів зросли на 29%. Лідируючу позицію з продажів у липні посів БАЗ (135 штук).

Загальна кількість зареєстрованих в липні автотранспортних засобів зросла на 19% - до 31,7 тис. одиниць порівняно з минулим роком, повідомляє галузева асоціація.

В «Укравтопромі» також уточнили, що частка нового транспорту в первинних реєстраціях легкових автомобілів становила 98%, в сегменті комерційних автомобілів - 20%, а в частині автобусів - 74%.

При цьому продукція українських виробників в загальному обсязі продажів нових автомобілів в липні знизилася на 3% і становила 19%.