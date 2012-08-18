ООН стурбована якістю вакцин і прозорістю тендерів в Україні

В Україні існує проблема якості вакцин і їх доступності, заявив в інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня. Україна" (№28, 17-22 серпня) координатор системи ООН в Україні Олів'є Адам.

«Так, є питання тендерних закупівель: існують певні приватні інтереси, внаслідок чого необхідної якості вакцина недоступна. Крім того, дуже багато вакцин відсутні в країні, і це також призводить до низького рівня імунізації населення», - сказав О.Адам.

За його словами, важливими є чітка політика уряду і прозорі тендери із закупівлі вакцин.

«Поза сумнівом, імунізація необхідна. У такій країні, як ваша, імунізація повинна працювати як годинник. І в багатьох країнах, розвинених значно менше ніж Україна, це працює дуже чітко», - наголосив координатор системи ООН.