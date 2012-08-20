«Метінвест» придбала складський комплекс у Росії. Сума операції не називається

Дочірнє підприємство найбільшого українського виробника металопродукції групи «Метінвест» у Росії - «Метінвест Євразія» - у рамках розвитку мережі дистрибуції на російському ринку придбало 85,2% акцій розташованого у Бєлгороді складського комплексу «Бєлгородметалопостач», сказано у повідомленні «Метінвесту».

«Метінвест» не називає суми операції.

Згідно з повідомленням, «Бєлгородметалопостач» стане металобазою для продукції підприємств групи «Метінвест» і дасть змогу скоротити витрати на вантажообробку.

«Придбання та інтеграція ЗАТ «Бєлгородметалопостач» у групу «Метінвест» – це стратегічно важливий крок, який допоможе нам вийти на якісно новий рівень обслуговування російських клієнтів, оптимізувати ланцюжки постачань, скоротити витрати на вантажообробку. Можливості нової бази дозволять нам повністю забезпечити роздрібні відвантаження покупцям не тільки у Бєлгородській області, але й загалом у Центрально-Чорноземному регіоні», - цитує прес-реліз генерального директора «Метінвест Євразія» Романа Рибалова.

«Бєлгородметалопостач» здатний забезпечити щомісячний вантажообіг металу в розмірі не менш ніж 30 тис. тонн (прийом, зберігання, відвантаження) і разове зберігання у розмірі 50 тис. тонн.

Комплекс включає 7,5 тис. га землі, близько 30 тис. кв. м відкритих і критих складських площ, митний склад тимчасового зберігання, господарство крана, власні залізничні колії, тепловози, інше устаткування.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. До групи, зокрема, входять Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, «Азовсталь», Єнакіївський металургійний завод, Харцизький трубний завод. У липні 2012 року до складу групи ввійшов меткомбінат «Запоріжсталь».

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).