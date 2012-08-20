Голова Запорізької ОДА просить Януковича і Азарова допомогти передати ЗЗФ підстанцію

Голова Запорізької ОДА Олександр Пеклушенко звернувся до Президента України Віктора Януковича та Прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням надати сприяння в передачі Запорізькому заводу феросплавів підстанції «Феросплавна-2»

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань преси та інформації Запорізької ОДА, про це повідомив заступник голови Запорізької облдержадміністрації Петро Гончарук сьогодні на нараді з представниками Запорізького обкому профспілок працівників металургійної та гірничодобувної промисловості та профспілкових комітетів ЗЗФ і ПАТ «Дніпроспецсталь».

Зокрема, у зверненні зазначається, що передача ЗЗФ підстанції «Феросплавна-2» дозволить заводу перейти з II на I клас споживання електроенергії і таким чином знизити витрати, нині змушують підприємство зупиняти виробництво і скорочувати людей.

«Ми детально вивчили ситуацію на підприємствах. Для швидкого вирішення ситуації голова облдержадміністрації вже звернувся до Президента України Віктора Януковича та Прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням сприяти передачі Запорізькому заводу феросплавів підстанції «Феросплавна-2», а також відшкодування ПДВ заводу «Дніпроспецсталь», - цитує управління П.Гончарука.

В управлінні питань преси та інформації ЗОДА так само відзначили, що «О.Пеклушенко ініціював зустріч Глави Уряду з власниками підприємств для визначення подальших перспектив роботи заводів і позиції власників з питання масового скорочення людей, які працюють на підприємствах».

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів» - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить в Українську асоціацію виробників феросплавів.

У 2011 р. підприємство скоротило відносно 2010 р. обсяги виробництва феросплавів на 29,25% - до 300,127 тис. тонн.

За даними офіційної звітності, ЗЗФ завершив 2011 р. з чистим збитком в обсязі 759 млн грн проти 105 млн грн прибутку за підсумками 2010 р.

За даними голови Ради директорів Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА), голови правління ПАТ «Запорізький завод феросплавів» Павла Кравченка, основна причина такої різкої зміни ситуації на ЗЗФ - переведення заводу на II клас споживання електроенергії, при роботі з яким завод не має можливості конкурувати із зарубіжними феросплавними підприємствами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна може цілком втратити феросплавне виробництво