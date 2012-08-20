«Дочірній банк Сбербанку Росії» надав СхідГЗК кредитну лінію на 150 млн грн

Найбільше в Європі підприємство з видобутку та переробки уранової руди «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК, Жовті Води, Дніпропетровська обл.) залучив у «Дочірнього банку Сбербанку Росії» (м. Київ) поновлювану мультивалютну кредитну лінію лімітом, еквівалентним 150 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, договір підписаний 14 серпня. Вартість користування кредитними ресурсами становить 38,02 млн грн.

Довідка УНІАН. ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Жовті Води) - єдине в Україні та найбільше в Європі підприємство з видобутку та переробки уранової руди. ДП «СхідГЗК» випускає 3,3% світового виробництва урану (дані МАГАТЕ).

«Дочірній банк Сбербанку Росії» (м. Київ) зареєстрований у червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Ощадний банк Російської Федерації» (м. Москва).