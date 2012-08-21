Ferrexpo у 1 півріччі скоротила чистий прибуток удвічі - до 145,6 млн дол.

Гірничорудна компанія Ferrexpo, що володіє найбільшим в Україні Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом, в першому півріччі 2012 року скоротила чистий прибуток до 145,6 млн доларів з 293,9 млн доларів за аналогічний період 2011 року, говориться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з повідомленням, виручка компанії в січні-червні 2012 року впала до 731,3 млн доларів з 854,9 млн доларів у першому півріччі 2011 року, а показник EBITDA скоротився за цей період до 240,3 млн доларів з 400,8 млн доларів роком раніше.

Виробництво компанією окатишів за шість перших місяців 2012 року скоротилося до 4,7 млн ​​тонн із 4,8 млн тонн в першому півріччі 2011 року.

На 30 червня 2012 загальний борг компанії склав 251 млн доларів у порівнянні з 80 млн доларів на 31 грудня 2011 року.

Довідка УНІАН. Ferrexpo є сировинною компанією зі штаб-квартирою у Швейцарії і активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт залізорудних окатишів, що використовуються у виробництві сталі. Поточний обсяг виробництва - близько 10 мільйонів тонн на рік. Основними споживачами продукції є компанії з Австрії, Сербії, Словаччини, Чехії, Німеччини та інших європейських країн, а також Китаю, Індії, Японії та інших країн АТР (Азіатсько-тихоокеанського регіону).

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток до попереднього року на 35% - до 574,9 млн доларів.