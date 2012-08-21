«Завод-410 ЦА» планує модернізувати вертольоти Мі-8Т і літаки Ан-26

Авіаремонтне держпідприємство «Завод-410 цивільної авіації» («Завод-410 ЦА») планує у рамках програми «Український вертоліт» спільно з АТ «Мотор Січ» модернізувати 30 вертольотів Мі-8Т.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор «Заводу-410 ЦА» Сергій Подреза в ході передвиборного візиту на підприємство віце-прем'єр-міністра України Сергія Тігіпка.

С.Подреза відзначив, що авіаремонтний завод просить керівництво держави посприяти у реалізації програми «Український вертоліт», а також у програмі модернізації літаків Ан-26 у літак Ан-26-М.

Крім того, він повідомив, що підприємство веде роботу із сертифікації, яка дозволить йому обслуговувати літаки типу Boeing-737, А-320 і MD-80 -82, -83. Зокрема, на сьогоднішній день підприємство вже провело обслуговування 15 літаків Boeing-737.

Також завод планує освоїти обслуговування двигунів Pratt & Whitney 100-ї і 120-ї серії, які використовуються на літаках ATR-42 і ATR-72.

Коментуючи можливості обслуговування двигунів літаків типу Ан-148, С.Подреза відзначив, що на сьогодні «немає кількості літаків для того, щоб робити необхідну кількість двигунів».

Водночас він повідомив, що для розвитку підприємства і створення центру з технічного обслуговування авіатехніки необхідне збільшення кількості ангарів, здатних приймати літаки цілий рік.

У даний час на підприємстві на різній стадії готовності на обслуговуванні перебуває 6 літаків Ан-32, літак Ан-26, Ан-72, Ан-74-200.

Нагадаємо, в 2011 році прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив, що Україна має намір найближчим часом налагодити виробництво власних вертольотів. При цьому Україна виготовляє двигуни для практично всіх типів вертольотів, які існують у світі.

Довідка УНІАН.Державне підприємство «Завод 410 ЦА» (Київ) спеціалізується на ремонті літаків Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32 і ремонті двигунів Д-36 1-ї серії, серії 1А, 2А для літаків Як-42, Ан-72, Ан-74.