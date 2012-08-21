Україна опустилася на 10-те місце у світовому рейтингу виробників сталі

Виробництво сталі в Україні у липні становило 2,970 млн. тонн, що, попри зростання на 5,7% до рівня липня 2011 року, опустило країну на десяте з дев'ятого місця у світовому рейтингу виробників сталі, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За інформацією асоціації, за сім місяців 2012 року виробництво сталі в Україні становило 20,146 млн. тонн, що на 1,8% менше за обсяг виробництва за аналогічний період 2011 року.

Загальний обсяг виробництва сталі в світі у січні-липні 2012 року збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 0,9% - до 895,4 млн. тонн.

Минулого місяця світове виробництво сталі збільшилося у порівнянні з липнем минулого року на 1,8%, до 129,7 млн. тонн, а в порівнянні з попереднім місяцем (червнем) - на 1,4%.

Завантаження виробничих потужностей у липні знизилося до 78,7% із 80,4% у червні. У порівнянні з липнем 2011 року завантаження потужностей скоротилося на 0,8%.

За підсумками семи місяців 2012 року найбільшим світовим виробником сталі з показником 419,5 млн. тонн (зростання на 2,1% до періоду 2011 р.) залишився Китай. За ним ідуть Японія – 63,3 млн. тонн (зростання на 0,2%) і США – 53,6 млн. тонн (зростання на 7,1%).

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