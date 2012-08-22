Росія стала членом СОТ. Заявляє, що її політика буде "досить агресивною"

Росія стала членом Світової організації торгівлі – 22 серпня о 00:00 годин за женевським часом було поставлено останню крапку в процесі приєднання РФ до СОТ, що зайняло 19 років.

Таким чином, кількість країн – членів СОТ збільшилася до 156.

Згідно з правилами СОТ, повноправним членом організації країна стає через 30 днів після завершення ратифікаційного процесу. 10 і 18 липня 2012 року протокол про вступ РФ до СОТ схвалила Держдума і ратифікувала Рада Федерації, 21 липня закон про ратифікацію протоколу підписав президент РФ Володимир Путін, після чого й було запущено згаданий місячний термін, який минув сьогодні.

Очевидно те, що Росію найближчими роками чекають численні суперечки з торговими партнерами із задіюванням механізмів Організації. Причому взаємні претензії за десятиліття, що РФ не була членом СОТ, встигли накопичитися з обох сторін. Принаймні міністр економічного розвитку РФ Андрій Бєлоусов уже попередив, що характер російської зовнішньоекономічної політики "буде досить агресивним".

CОТ, що має статус спеціалізованої установи ООН, почала функціонувати 1 січня 1995 року /угоду про створення було підписано у Марракеші в 1994 р/. Організація є спадкоємницею Генеральної угоди про тарифи і торгівлю /ГАТТ/, що діяла з 1947 року. СОТ– єдиний міжнародний орган, що здійснює наглядові функції у сфері світової торгівлі. Кожна з держав-учасників повинна надавати іншим режим найбільшого сприяння у торгівлі. Для країн, що розвиваються, передбачені деякі пільги, передає ІТАР-ТАРС.