Азаров доручив "негайно розробити заходи" для підтримки металургії і машинобудування

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив профільним міністерствам негайно розробити заходи з підтримки металургії і машинобудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

М.Азаров відзначив, що за наслідками промвиробництва у липні стало очевидним, що у цих галузях існують проблеми.

«Виявилися проблеми у металургів і машинобудівників, звертаю на цю увагу керівників відповідних відомств і доручаю негайно запропонувати заходи з підтримки цих галузей», - сказав прем'єр.

При цьому він відзначив, що зростання промвиробництва у липні на 3% відбулося в основному за рахунок видобувної промисловості і виробництва електроенергії.

Нагадаємо,за даними Держстату, в Україні в липні проти червня 2012 року промислове виробництво зросло на 3%, а порівняно з липнем 2011 року спад промвиробництва становив 0,9%.

При цьому найбільше зниження обсягів промвиробництва у липні 2012 року проти липня 2011 року зафіксовано у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки - на 32,3%, металургійному виробництві і виробництві готових металевих виробів - на 8,6%.

Також спад виробництва зафіксовано у машинобудуванні - на 7,4%. Зокрема, спад обсягів виробництва машин і устаткування становив 11,6%, електричного, електронного і оптичного обладнання - 13,7%, транспортних засобів і устаткування - 1%.

У січні-липні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року зростання промвиробництва в Україні становило 0,2%.