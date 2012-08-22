Українському енергетичному машинобудуванню вигідно об’єднуватися з російським - Янукович

У галузі енергетичного машинобудування російські підприємства є вигідними партнерами для українських підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з адміністративно-господарським активом Харківської області заявив Президент України Віктор Янукович.

«Має велике значення для нас розвиток таких стратегічних напрямків як енергетичне машинобудування. Якщо подивитися в майбутнє, хто ж є нашими партнерами тут. Я впевнений, що нашими партнерами є підприємства енергетичного машинобудування Росії. Впевнений у цьому. Про це говорять спеціалісти, наші обрахунки різні», - сказав В.Янукович.

Він підкреслив, що економічно вигідно об’єднуватися українським та російським підприємствам.

«Що нам дасть ефекти синергії під час об’єднання. Там, де ми його побачимо, можливо приймати рішення і об’єднуватися. Це економічно вигідно», - сказав він.

У той же час В.Янукович відзначив, що українські підприємства повинні об’єднуватися з російським без поглинання.

«Коли мова йде про об’єднання, ми маємо уникнути поглинення», - підкреслив він.