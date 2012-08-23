Митний союз оновив мита з урахуванням вступу Росії до СОТ. Оприлюднено основні зміни

Єдиний митний тариф (ЄМТ) країн Митного союзу, оновлений з урахуванням зобов'язань РФ перед Світовою організацією торгівлі, починає діяти в четвер, 23 серпня. При цьому на 90% імпортні мита зберігаються на колишньому рівні.

Напередодні набув чинності протокол про приєднання Росії до Марракешської угоди про створення СОТ, і таким чином РФ стала 156-м членом цієї організації.

Нова редакція ЄМТ була прийнята радою Євразійської економічної комісії (ЄЕК) в липні. Зниження ввізного митного тарифу торкнеться ставки приблизно за 1 тисячею товарних позицій із близько 11 тисяч. За попередніми розрахунками, при переході на нову редакцію ЄМТ середньозважена ставка ввізного мита зменшиться з 9,6% до 7,5-7,8%.

Насамперед йдеться про повернення імпортних мит, які підвищувалися в період кризи в 2008-2009 роках, на вихідний рівень.

Для імпорту ще чверті товарів мита будуть знижені до того рівня, про який домовилися перемовники, через три роки. Найдовший період набуття чинності обумовлених підсумкових ставок - вісім років для м'яса птиці, сім років для легкових автомобілів, вертольотів і цивільних літаків, передає РІА "Новости".

ОСНОВНІ ЗМІНИ - ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВА

Найбільші зміни тарифів відбулися для продуктів харчування й інших споживчих товарів, причому в частині продовольства найсильніше вони торкнуться м'ясної і молочної групи, а також деяких видів овочів і фруктів.

Зокрема, мито на імпорт свинини в рамках квоти буде знижена до 0% з нинішніх 15%, але не менш 0,25 євро за кілограм; на імпорт свинини поза квотою - до 65% з нинішніх 75%, але не менше 1,5 євро за кілограм. Імпортне мито на готові м'ясні вироби знижується до 20%, але не менше 0,4 євро за кілограм з 25%, але не менше 0,4 євро за кілограм.

Передбачається, що квоту на імпорт свинини буде скасовано з 1 січня 2020 року, а квоти по яловичині і птиці будуть діяти доти, доки Росія не вирішить їх скасувати. Зокрема, квота на охолоджену яловичину у відповідності з документами по СОТ становить 40 тисяч тонн на невизначений період.

Нове мито на ввезення вершкового масла становитиме з 23 серпня 15%, але не менш 0,29 євро за кілограм проти колишніх 15%, але не менше 0,4 євро. Зміняться мита та на ввіз багатьох сирів. Зокрема, ввізне мито на молоді сири з вмістом жиру не більше 40% знизиться до 15%, але не менш 0,25 євро за кілограм. А, наприклад, мито на імпорт таких сирів як камамбер і бри опуститься до 15%, але не менше 0,3 євро за кілограм з колишніх 15%, але не менше 0,6 євро за кілограм.

У сегменті фруктів знижується ввізне мито на яблука, а також лимони і Лайми, з овочів - на помідори й огірки. Наприклад, мито на ввезення огірків зменшується до 15%, але не менш 0,08 євро за кілограм - така ставка буде діяти протягом усього року. Раніше в період з 16 травня по 31 жовтня мито становило 15%, але не менш 0,12 євро за кілограм, і лише з 1 листопада по 15 травня вона опускалася до 15%, але не менш 0,08 євро за кілограм.

Згідно із зобов'язанням перед СОТ, Росія залишить незмінним заборонне мито на імпорт спирту, але знизить мито на імпорт більшої частини міцних напоїв протягом трьох років з 2 євро за літр продукції до 1,5 євро. Також значно знизиться мито на мінеральну воду, пиво, вина, шампанське, вермути.

На готові продукти з риби мита зменшаться лише в перспективі і то незначно - з 15% до 12,5-12% за один-три роки. Що стосується рибної сировини, то на багато його види мита опустяться з нинішніх 10% до 6-8%, в окремих випадках до 3-5%.

ІНШІ СПОЖИВЧІ ТОВАРИ

У відповідності з угодою з СОТ передбачається і поступове зниження мит на велику частину текстильної продукції, включаючи одяг. Наприклад, з четверга ввізне мито на пальта, плащі, куртки та аналогічні вироби зменшується до 10%, але не менше 3 євро за кілограм з 10%, але не менше 5 євро; на костюми, в тому числі з вовняної тканини, брюки, сукні - до 10%, але не менше 2,5 євро за кілограм з 10%, але не менш 4 євро. Ввезення сорочок і жіночих блуз буде обкладатися митом у 10%, але не менше 2 євро за кілограм замість 10%, але не менше 3 євро. Процентна ставка на дитячий одяг залишається на рівні 10%, але планка знижується до 1,5 євро з 2 євро за кілограм. Передбачається також зниження до 2014 року мит на більшість різновидів натурального хутра - з 10% до 5%, а на більшість предметів одягу з хутра - до 2015 року - з 20% до 10%. Однак з 23 серпня вони поки не міняються.

Відповідно до зобов'язаннь російської сторони, з дати вступу до СОТ мита на побутову техніку та електроніку залишаються незмінними, проте по деяких позиціях будуть поступово знижуватися в подальшому, починаючи з 2013 року. Так, з 1 січня 2013 обнулиться мито на стільникові телефони з поточних 5%. Мита на комп'ютери, як стаціонарні, так і лептопи, знизяться з 10% до 9% до 2015 року. На DVD-програвачі мита знизяться до 2016 року з 15% до 8%, на LCD-монітори з 20% до нуля до 2015 року, на мікрохвильові печі - з 20% до 10% до 2017 року, на пилососи з 15% до 9 % до 2015 року. Оператори телекомунікаційного зв'язку не очікують істотних змін вартості обладнання, так як зараз митні збори становлять усього 5-10% і будуть поступово скасовані до 2013-2015 років. Для деяких видів обладнання митні збори вже нульові.

До 2014-2015 років передбачається зниження мита на фармацевтичну продукцію, проте саме з 23 серпня відбудеться лише незначне зниження мит по окремих позиціях. Також протягом декількох років поступово буде знижена мито на парфумерію, косметику та гігієнічні засоби. Наприклад, мито на шампуні, зубну пасту, лосьйони, парфуми і туалетну воду до 2016 року знизиться з 15% до 6,5%, аналогічним чином знизяться мита на декоративну косметику, але тільки до 2017 року.