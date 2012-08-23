Закупівлю без тендерів пропонують дозволити 17 підприємствам ОПК

Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує звільнити 17 підприємств оборонно-промислового комплексу, у тому числі ДП «Антонов», ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля, харківський завод імені Малишева від необхідності прводити тендери на закупівлю товарів та послуг за державні кошти.

Відповідний проект постанови розміщено на сайті міністерства для обговорення.

Документом пропонується внести відповідні зміни у перелік підприємств ОПК, на які не поширюється дія Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

Перелік попонується доповнити також підприємствами: Державне підприємство “Севастопольське авіаційне підприємство”; Державне підприємство Міністерства оборони “Запорізький автомобільний ремонтний завод” (військова частина А 0652); Державне підприємство “Луцький ремонтний завод “Мотор”; Державне підприємство “Феодосійський судномеханічний завод” Міністерства оборони; Державне підприємство “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова”; Державне науково-виробниче підприємство “Об’єднання “Комунар”; Відкрите акціонерне товариство “Феодосійська суднобудівна компанія “Море”; Публічне акціонерне товариство “Науково-виробниче об’єднання “Київський завод автоматики ім. Г.І.Петровського”; Державне підприємство “Харківський машинобудівний завод “ФЕД”; Державне підприємство “Науково-виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний завод”; Державне підприємство “Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро “Прогрес” імені академіка О. Г. Івченка; Херсонський державний завод “Палада”; Державне підприємство “Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря” – “Машпроект”.