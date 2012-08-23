Азаров: Кабмін повинен забезпечити прискорений розвиток економіки - 7, 10, 12% на рік...

Уряд повинен забезпечити умови для прискореного розвитку економіки щорічно на 7-12% валового внутрішнього продукту.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, на цьому наголосив прем’єр-міністр України Микола Азаров під час привітання працівників Секретаріату Кабінету Міністрів з нагоди Дня Незалежності України.

«Головне наше завдання – забезпечити умови для прискореного розвитку країни. Ми повинні нарощувати мінімум 7, 10, 12% валового внутрішнього продукту в рік. Якщо ми зуміємо забезпечити такі темпи – значить, скажімо, років через 10 ми побачимо зовсім іншу країну», - наголосив М.Азаров.

Задля економічного розвитку країни та підвищення рівня соціального захисту, зазначив глава уряду, сьогодні відбуваються системні реформи. «І чим глибше та енергійніше ми будемо їх проводити, тим швидше ми будемо розвиватися», - вважає він.

Прем’єр-міністр висловив вдячність працівникам Секретаріату Кабінету міністрів за високий професіоналізм та патріотизм.

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