Янукович: треба знайти ефективні шляхи співпраці з Росією після її вступу до СОТ
Україні та Росії необхідно знайти ефективні шляхи економічної співпраці після вступу Російської Федерації до Світової організації торгівлі.
Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з Президентом РФ Володимиром Путіним в Сочі, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.
«Для України Росія є одним із головних торговельних партнерів. Ми хотіли б, щоб цей процес (вступу Росії до СОТ) був якомога ефективнішим», – сказав В.Янукович.
Він наголосив, що в перспективі для України й Росії важливо отримати ринки збуту товарів для високотехнологічних галузей економіки.
Глава держави також додав, що важливою для двосторонніх відносин залишається низка питань, зокрема щодо важкого машинобудування. «Я б хотів, щоб ми в різні питання внесли якомога більше ясності: що ми будемо робити з літакобудуванням, енергетичним машинобудуванням та суднобудуванням», – сказав В.Янукович.