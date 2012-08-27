Кабмін: запровадження Росією утилізаційного збору на авто не узгоджується з нормами ЗВТ СНД

В уряді України вважають, що введення Росією з 1 вересня утилізаційного збору на автомобілі, які поставляються на її територію, не узгоджується з нормами Договору про Зону вільної торгівлі СНД.

Про це йдеться у статті «Україна нарощує співпрацю... з ЄЕП», опублікованій на сайті «УНІАН-економіка».

«Введення утилізаційного збору, на думку Києва, не узгоджується з нормами Договору про ЗВТ СНД, який набере чинності у середині вересня», - зазначається в статті.

Також в уряді України вважають, що таке одностороннє рішення Росії суперечить Договору Євразійської комісії, згідно з яким саме комісія є єдиним постійно діючим регулюючим органом Митного союзу і Єдиного економічного простору.

Якщо претензії Києва з цього приводу ще не були висловлені Москві офіційно, то найближчим часом це має статися, наголошується в публікації.

Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін 29 липня підписав закон про введення в Росії утилізаційного збору на нові автомобілі і автомобілі, що були в експлуатації.

Згідно з новим законом, з 1 вересня 2012 року сплачуватиметься утилізаційний збір за кожний транспортний засіб, що ввозиться до Росії чи виготовлений на її території.

Виняток становитимуть особисті автомобілі біженців і переселенців у разі їх повернення на батьківщину, машини дипломатів і членів їх сімей, раритетні авто, тобто ті, з моменту випуску яких пройшло понад 30 років, а також автомашини, які ввозяться з держав - членів Митного союзу, і транспортні засоби, які підпадають під митну процедуру у вільній зоні на території Калінінградської особливої економічної зони (ОЕЗ) до 1 квітня 2016 року.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров 16 серпня заявив, що введення 30-відсоткового утилізаційного збору на автомобілі призведе до значного скорочення поставок українських автомобілів до Росії і навпаки.