Азаров сподівається, що утилізаційний збір в РФ не торкнеться автомобілів з України

Прем'єр-міністр України Микола Азаров сподівається, що дія утилізаційного збору на автомобілі, який запроваджується у РФ з 1 вересня, не поширюватиметься на ввезення автомобілів до РФ з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

«Переговори з російським керівництвом проведено, і нам дали обіцянку всебічно це питання вивчити, розглянути. І, найімовірніше, це питання України не торкнеться. Така домовленість була у мене з прем'єр-міністром Росії. І я знаю, що це питання порушував Президент України Віктор Федорович Янукович на зустрічі зі своїм колегою Володимиром Путіним», - сказав М.Азаров.

При цьому він зазначив, що немає підстав пов'язувати запровадження утилізаційного збору Росією з нормами договорі про зону вільної торгівлі. І такий крок має право приймати будь-яка країна. Україна також може вживати таких заходів, зокрема, щодо утилізації устаткування.

«Це право будь-якої країни запроваджувати ті збори, які країна вважає необхідними. Нам теж ніщо не заважає запровадити збір на утилізацію, наприклад, імпортного устаткування. Тільки питання – чи варто це робити. До 1 вересня залишилося зовсім небагато. Поки що жодних рішень російським керівництвом на адресу України не прийнято, тому почекаємо, побачимо», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, в уряді України вважають, що запровадження Росією з 1 вересня утилізаційного збору на автомобілі, що поставляються на її територію, не узгоджується з нормами Договору про Зону вільної торгівлі СНД.

Також в уряді України вважають, що таке одностороннє рішення Росії суперечить Договору Євразійської комісії, згідно з яким саме комісія є єдиним постійно діючим регулюючим органом Митного союзу і Єдиного економічного простору.

Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін 29 липня підписав закон про запровадження в Росії утилізаційного збору на нові і вживані автомобілі.

Згідно з новим законом, з 1 вересня 2012 року сплачуватиметься утилізаційний збір за кожен транспортний засіб, що як ввозиться до Росії, так і виготовлені на її території.

Виняток становитимуть особисті автомобілі біженців і переселенців при їх поверненні на батьківщину, машини дипломатів і членів їх сімей, раритетні авто, тобто ті, з моменту випуску яких минуло більш як 30 років, а також автомашин, які ввозяться з держав - членів Митного союзу, і транспортних засобів, поміщених під митну процедуру у вільній зоні на території Калінінградської особливої економічної зони (ОЕЗ) до 1 квітня 2016 року.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров 16 серпня заявив, що запровадження 30-процентного утилізаційного збору на автомобілі призведе до значного скорочення поставок українських автомобілів до Росії і навпаки.