Україна повністю відмовиться від закупівлі металоконструкцій в Росії - Азаров

Україна найближчим часом повністю відмовиться від закупівлі металоконструкцій в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив на брифінгу після відкриття заводу металоконструкцій «Стальтех» у місті Бровари.

Він зазначив, що виробничі потужності України дають змогу перейти винятково на українську продукцію.

«Ми повністю відмовимося найближчим часом, та й вже практично відмовилися від закупівлі металоконструкцій у Росії, наприклад. Все, що ми купували на російських заводах, ми зараз вже повністю можемо виготовляти не тільки на цьому підприємстві, а й на багатьох інших аналогічних підприємствах. Ми бачимо, що будівництво таких складних споруд як мости, наприклад, - ми вже практично обходимося без замовлень металоконструкцій за кордоном», - сказав М.Азаров.

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