«Запоріжтрансформатор» отримав право на постачання обладнання до Саудівської Аравії

Найбільший в Україні виробник трансформаторного обладнання «Запоріжтрансформатор» (ЗТР) отримав право брати участь у тендерах на поставку продукції для компаній в Саудівській Аравії, повідомила прес-служба «Запоріжтрансформатор».

Як сказано в прес-релізі, «Запоріжтрансформатор» попередньо пройшов аудит на відповідність вимогам «Saudi Electricity Company» (SEC), стандарти якої відрізняються від міжнародних - IEC і ANSI. «Запоріжтрансформатор» зможе продавати на ринку Саудівської Аравії трансформатори потужністю до 250 МВА і напругою до 400 кВ.

Угоду з SEC в компанії розцінюють як стратегічний крок для свого просування на світовому ринку трансформаторобудування.

«Ринок Саудівської Аравії є найбільшим на Близькому Сході - його обсяг становить не менше 25 ГВА на рік. Перед ЗТР стоїть стратегічне завдання - вийти на ринок Саудівської Аравії, тим самим зміцнивши авторитет підприємства на світовому ринку трансформаторобудування». - Цитує прес-реліз директора з продажу «ЗТР» Олександр Ціера.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжтрансформатор» є одним з найбільших в світі виробників трансформаторного устаткування з досвідом постачань в 85 країн. Підприємство виробляє силові трансформатори, електричні реактори, системи моніторингу трансформаторів.