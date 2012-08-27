Україна і Євразійська економічна комісія підписали меморандум про співпрацю з питань торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, з української сторони меморандум підписали міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко, з боку комісії - міністр із торгівлі - член колегії Євразійської комісії Андрій Слєпньов.

П.Порошенко зазначив, що підписання угоди про зону вільної торгівлі та даного меморандуму дасть змогу лібералізувати доступ української та російської продукції на взаємні ринки.

«У найкоротші терміни ми напрацюємо план заходів, який дасть змогу суттєво лібералізувати доступ на ринки як України, так і країн Митного союзу», - сказав він.

Також П.Порошенко зазначив, що будуть розроблятися механізми досудового врегулювання економічних суперечок.

«Незважаючи на те, що угода про ЗВТ має механізми судового врегулювання суперечок, ми з Андрієм Слєпньовим домовилися про те, що ми докладемо всіх зусиль для того, щоб ці суперечки до суду не доводити», - підкреслив П.Порошенко.

Крім того, він відзначив додаткові можливості у вирішенні економічних суперечок.

«Щодо механізму захисту обох країн, то після ратифікації на сьогоднішній день в українських і російських виробників з'являться можливості звертатися до відповідного арбітражного органу не тільки з питань мита, не тільки з питань захисних заходів, але й з питань технічних бар'єрів торгівлі», - зазначив він .

За його словами, сторони також домовилися про лібералізацію всіх торгових обмежень, які на сьогодні присутні у взаємній торгівлі.

Він нагадав, що на сьогодні дані обмеження вже зняті по трубної продукції.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня ВР ратифікувала цей договір. Україна стала третьою після Росії і Білорусі країною, яка ратифікувала документ.

9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

Договір про ЗВТ СНД набуває чинності через 30 днів після того, як третя країна, яка ратифікувала документ, подасть документацію про ратифікацію в депозитарій СНД.