Україна розпочала поставки труб до РФ за квотою на друге півріччя 2012 року

Україна розпочала поставки труб в Російську Федерацію за квотою на друге півріччя 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в понеділок, 27 серпня, на брифінгу повідомив міністр торгівлі - член Колегії Євразійської комісії Андрій Слєпньов.

«Щодо поставок в РФ надана квота (на труби - УНІАН) на ІІ півріччя 2012 р. в обсязі 150 тис. тонн. Це дорівнює тому обсягу, який був поставлений в I півріччі. Що стосується обсягу поставок нержавіючої труби, то тут ми виходимо з обсягу 5,7 тис. тонн цієї продукції... Поставки вже фактично йдуть», - повідомив він.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка, чотири дні тому українська трубна продукція перетнула кордон. Обсяги поставок труб і нержавіючої продукції повністю відповідають українській запитній позиції.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Росія підписала зміни до угоди про постачання українських труб в РФ, які передбачають в серпні-грудні 2012 р. безмитну поставку 150 тис. тонн труб компанією "Інтерпайп" в РФ, поінформував урядовий уповноважений України з питань співробітництва з РФ, державами-учасниками СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян.

«Російська Федерація вже підписала зміни до угоди. Тепер, я думаю, на цьому тижні підпише і Казахстан, і Республіка Білорусь», - сказав В.Мунтіян.

Нагадаємо, 6 серпня 2012 уряд прийняв розпорядження про схвалення проекту Протоколу про внесення змін до Угоди про регулювання поставок деяких видів сталевих труб з України на території Республіки Білорусь і Російської Федерації від 23 вересня 2011 року і надав відповідні повноваження на його підписання.

Метою підписання Протоколу до Угоди є забезпечення доступу деяких видів української трубної продукції до Російської Федерації без сплати додаткової антидемпінгового мита до кінця 2012 року. Проект протоколу передбачає квоти в поставках деяких видів сталевих труб до Росії в період з серпня по 31 грудня 2012 року в розмірі 150 тис. тонн.

У вересні 2011 року Україна, Росія, Білорусь і Казахстан підписали спеціальну угоду, якою регулюються обсяги безмитних поставок української трубної продукції на територію країн - учасниць Митного союзу. В рамках цієї угоди квота поставок на адресу РФ на 2011 рік становила 300 тисяч тонн. У грудні 2011 року сторони підписали доповнення до угоди, відповідно до якого українські підприємства в першому півріччі поточного року могли безмитно поставити в країни Митного союзу сумарно 264 тис. тонн труб, у тому числі в РФ - 150 тис. тонн, в Білорусь - 72 тис. тонн, Казахстан - 42 тис. тонн.

Таким чином, загальна квота по РФ в 2012 році буде збережена на торішньому рівні - 300 тисяч тонн. Поставки понад квоти обкладаються антидемпінговими митами: на обсадні труби - 18,9%, насосно-компресорні - 19,9%, нафтопровідні - до 37,8%. Загороджувальні мита діятимуть до листопада 2015 року.