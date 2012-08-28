Кримський содовий завод інвестує 166 млн грн у когенераційну енергетичну установку

Великий український виробник кальцинованої соди «Кримський содовий завод» підписав договір з компанією «Південтеплоенергомонтаж» (ЮТЕМ) на будівництво когенераційної енергетичної установки вартістю 166,2 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба групи бізнесмена Дмитра Фірташа Ostchem, до якого входить це підприємство.

Згідно з прес-релізом, в рамках будівництва когенераційної установки, яка повинна бути введена в експлуатацію на початку 2013 року, буде встановлено обладнання фірм Siemens і Wiessmann (газова турбіна і котел утилізатора). Очікувана потужність установки - 14,4 МВт.

Таким чином, «Кримський содовий завод» планує скоротити витрати на електроенергію і газ.

«Установка дасть змогу забезпечити виробничі потужності «Кримського содового заводу» власною електроенергією та теплоенергією. За рахунок реалізації проекту очікується зниження собівартості продукції. За нашими розрахунками, окупність проекту - близько 4-x років», - цитує прес-служба голову правління «Кримського содового заводу» Владислава Шмелькова.

Компанія «ЮТЕМ» планує закінчити будівництво об'єкту в січні 2013 року. З введенням установки в експлуатацію вироблення власної електроенергії на «Кримському содовому заводі» становитиме близько 26 тис. МВт на рік, теплоенергії - 177,3 тис. ГКал на рік.

Довідка УНІАН. ПАТ «Кримський содовий завод» - провідне підприємство з виробництва технічної кальцинованої соди в Україні. Завод введений в дію в 1973 р. Проектна потужність - 698 тис. тонн в рік.

Завод входить до групи Ostchem Holding, яка консолідує всі хімічні активи Group DF.