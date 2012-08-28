Нікопольський завод феросплавів за 7 місяців скоротив виробництво феросплавів на 20,8%

ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» (Дніпропетровська область) за 7 місяців цього року скоротило виробництво феросплавів на 20,8%, або на 99 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом 2011 р. - до 377 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

За січень-липень НЗФ виробив 308 тис. тонн силікомарганцю, що на 78,9 тис. тонн (на 20,4%) менше показника за аналогічний період 2011 року.

Обсяги виробництва феромарганцю в січні-липні становили 69 тис. тонн - на 20,1 тис. тонн, або на 22,5% менше, ніж за підсумками 7 місяців 2011 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» - найбільше в Україні підприємство з виробництва силікомарганцю і феромарганцю.

Основною продукцією НЗФ є марганцеві феросплави - силікомарганець і феромарганець, вироблені на найбільших у світі феросплавних печах.

Виробничі потужності заводу дають змогу випускати на рік понад 1 млн тонн силікомарганцю, 250 тис. тонн феромарганцю високовуглецевого, понад 15 тис. тонн феромарганцю середньовуглецевого, до 60 тис. тонн флюсів різних марок, 50 тис. тонн електродної маси.

ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» у 2011 р. скоротило відносно 2010 р. виробництво феросплавів на 15,8%, або на 144,7 тис. тонн, - до 770,5 тис. тонн.

У 2011 р. НЗФ збільшив порівняно з 2010 р. чистий збиток на 87% - до 2,8 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Феросплавники не мають можливості нав'язувати умови поставок — експерт