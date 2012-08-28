Введення РФ утилізаційного збору на авто негативно позначиться на українському автопромі – Кінах

Введення Російською Федерацією з 1 вересня утилізаційного збору на автомобілі призведе до подорожчання українських автомобілів у РФ на 10-12%, що негативно позначиться на роботі українського автопрому, вважає президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УСПП.

«Наміри Російської Федерації ввести з 1 вересня цього року утилізаційний збір на ввезення українських автомобілів – легкових пасажирських, вантажних, автобусів – може завдати суттєвого удару по національному автовиробництву, зробити вітчизняні транспортні засоби неконкурентоздатними», - заявив А.Кінах.

Він підкреслив, що в 2011 році Україна виробила близько 98 тис. автомобілів різного типу, близько 30% з яких було експортовано до Росії.

«Утилізаційний збір може зробити вітчизняні авто на 10-12% дорожчими й призвести до серйозних втрат на автомобільному ринку. Необхідно активізувати переговорний процес на міждержавному, міжурядовому рівні й знайти оптимальне рішення щодо утилізаційного збору », - зазначив А.Кінах.

Він підкреслив, що це питання необхідно узгоджувати, враховуючи умови Договору про ЗВТ СНД, який набуде чинності з 23 вересня.

«Україна і Росія повинні будувати свої відносини на основі прийнятих документів, міжнародних правил і стандартів, і необхідно докласти зусиль, щоб довести це на практиці», - підкреслив А.Кінах.

Як повідомляв УНІАН,в уряді України вважають, що введення Росією з 1 вересня утилізаційного збору на автомобілі, що поставляються на її територію, не узгоджується з нормами Договору про Зону вільної торгівлі СНД.

Також в уряді України вважають, що таке одностороннє рішення Росії суперечить Договору Євразійської комісії, згідно з яким, саме комісія є єдиним постійно діючим регулюючим органом Митного союзу і Єдиного економічного простору.

Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін 29 липня підписав закон про введення в Росії утилізаційного збору на нові автомобілі, а також авто, що були у користуванні.

Згідно з новим законом, з 1 вересня 2012 року буде сплачуватися утилізаційний збір за кожен транспортний засіб, який як ввозиться до Росії, так і виготовлений на її території.

Виняток становитимуть особисті автомобілі біженців і переселенців при їх поверненні на батьківщину, машини дипломатів і членів їх родин, раритетні авто, тобто ті, з моменту випуску яких пройшло більше 30 років, а також автомашин, які ввозяться з держав - членів Митного союзу, а також транспортні засоби, поміщені під митну процедуру у вільній зоні на території Калінінградської особливої економічної зони (ОЕЗ) до 1 квітня 2016 року.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров 16 серпня заявив, що введення 30-процентного утилізаційного збору на автомобілі призведе до значного скорочення поставок українських автомобілів до Росії і навпаки.

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