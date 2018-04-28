Міністр із торгівлі ЄЕК: "Росія має право вводити утилізаційний збір на авто"

Міністр економічного розвитку України Петро Порошенко і міністр із торгівлі Євразійської економічної комісії (ЕЕК) Андрій Слєпньов 27 серпня у Києві парафували меморандум про співпрацю з питань торгівлі. Документ планується підписати у середині вересня в ході зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова і голови колегії ЄЕК Віктора Христенка.

У бліц-інтерв'ю кореспондентові УНІАН Андрій Слєпньов розповів про перші кроки, які планують зробити Україна та ЄЕК у рамках «Діалогу з торговельних питань», а також про деякі спірні питання, що виникли зовсім недавно у торговельних відносинах України і Росії як учасниць ЗВТ СНГ і Євразійського простору.

Зокрема, одним із питань, яке зовсім недавно додало «перчинки» в українсько-російські торговельні взаємини, став намір Росії з 1 вересня ввести утилізаційний збір на автомобільну продукцію як власного виробництва, так і імпортну.

В Україні переконані, що дія збору призведе до значного скорочення поставок українських автомобілів до Росії. В українському уряді вважають, що такий крок РФ не узгоджується з нормами Договору про Зону вільної торгівлі СНД (який також набуває чинності у вересні ц.р.) і суперечить Договору Євразійської комісії.

Днями прем'єр-міністр України Микола Азаров висловив сподівання, що дія утилізаційного збору не буде поширюватися на ввезення автомобілів до РФ з України. Принаймні українська сторона говорить, що переговори ведуться, проте на даний момент не озвучує, які конкретно пропозиції висуває для вирішення проблеми. Позицію ЄЕК у цьому питанні озвучив Андрій Слєпньов.

– Андрію Івановичу, перше засідання керівників «Діалогу з торговельних питань» має відбутися вже цього року. Які питання буде винесено на обговорення у першу чергу?

– Перш за все це інвентаризація торговельних бар'єрів і знаходження розвилок для того, щоб вирішити проблеми. Нам дуже важлива планомірність і графік, за яким ми будемо ліквідовувати бар'єри в торгівлі.

– Якими товарами Ви займетеся перш за все?

– У першу чергу це скло, стрілкові переводи, сірники, карамель, а також усе, що пов'язане з торгівлею автомобільною продукцією.

– Наскільки я знаю, питання про введення Росією з 1 вересня утилізаційного збору повинно було порушуватися в ході Ваших переговорів із першим віце-прем'єр-міністром України Валерієм Хорошковським і міністром економічного розвитку і торгівлі Петром Порошенком. Чи обговорювалася ця тема?

– Так, це питання порушувалося. Ми обговорювали, як знизити негативний ефект від дії цього збору на взаємну торгівлю. У нас є теж низка занепокоєнь з приводу підготовлюваних рішень української сторони, які стосуються торгівлі автомобільною продукцією. Наше завдання – досягти компромісу, щоб бар'єри тут не виникали ( нагадаємо, у червні Міжвідомча комісія із зовнішньої торгівлі ухвалила рішення про підвищення в Україні мит на імпортні автомобілі, проте документ ще не опублікований і не набув чинності ).

– Чи звертали увагу українські міністри в ході зустрічі з Вами на те, що введення утилізаційного збору йде врозріз із нормами Договору про Зону вільної торгівлі в СНД?

– Ми ведемо переговори і не коментуємо їх хід.

– А наскільки легітимне рішення Росії про введення утилізаційного збору з огляду на те, що відповідно до статті 1 Договору про Євразійську економічну комісію єдиним постійно діючим регулювальним органом Митного союзу і Єдиного економічного простору є саме Комісія?

Азаров сподівається, що дія утилізаційного збору в РФ не стосуватиметься автомобілів з України

– Я не можу коментувати це питання. Росія вводить збір, і в цьому плані вона має право його вводити. Інша річ, що його параметри та всі інші питання, пов'язані з його введенням, повинні відповідати міжнародним зобов'язанням. Коли будуть відповідні рішення, ті, кому належить, їх проаналізують.

– У будь-якому разі введення збору можна розцінювати як обмеження торгівлі?

– Питання внутрішніх зборів не належить до інтеграційної теми. Якщо хтось вважає, що це обмеження суперечить вимогам Зони вільної торгівлі, то, по-перше, треба спочатку побачити документ, по-друге, відповідним чином провести консультації. Ми поки що навіть не маємо затвердженого документа, тому будь-які коментарі з цього приводу не мають ніякої практичної підстави.

– Дякую за розмову.

Юрій Дощатов (УНІАН)

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