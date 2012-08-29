GM і Chrysler відмовили Обамі і Ромні у відвідуванні своїх заводів

09:21, 29 серпня 2012
Промисловість
0

Найбільші американські автомобільні компанії General Motors і Chrysler заборонили Бараку Обамі і Мітту Ромні, які балотуються в президенти США, відвідувати свої заводи під час президентської кампанії.

GM, третина якої належить американському уряду, вважає «недоречним» використання свого бренду на час президентських перегонів.

«Наше завдання - придумувати дизайн, виробляти і продавати автомобілі», - йдеться в заяві компанії.

Chrysler, яка також протягом багатьох років залежала від фінансової допомоги держави, у свою чергу заявила, що візити високопоставлених чиновників призводять до призупинення роботи заводів і до інших негативних наслідків.

Практика використання назв американських автовиробників під час виборів широко поширена в США. Наприклад, віце-президент Джо Байден під час одного з виступів, підбиваючи підсумки роботи Обами, заявив: «Бен Ладен мертвий, General Motors - процвітає».

Ford, єдина з трьох автомобільних компаній у США, яка не залежить від уряду, заявила, що «вже протягом багатьох років дотримується такої політики, яка не дозволяє використовувати свої заводи та інші об'єкти під час політичних акцій», пише «Газета.Ru».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter