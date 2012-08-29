GM і Chrysler відмовили Обамі і Ромні у відвідуванні своїх заводів

Найбільші американські автомобільні компанії General Motors і Chrysler заборонили Бараку Обамі і Мітту Ромні, які балотуються в президенти США, відвідувати свої заводи під час президентської кампанії.

GM, третина якої належить американському уряду, вважає «недоречним» використання свого бренду на час президентських перегонів.

«Наше завдання - придумувати дизайн, виробляти і продавати автомобілі», - йдеться в заяві компанії.

Chrysler, яка також протягом багатьох років залежала від фінансової допомоги держави, у свою чергу заявила, що візити високопоставлених чиновників призводять до призупинення роботи заводів і до інших негативних наслідків.

Практика використання назв американських автовиробників під час виборів широко поширена в США. Наприклад, віце-президент Джо Байден під час одного з виступів, підбиваючи підсумки роботи Обами, заявив: «Бен Ладен мертвий, General Motors - процвітає».

Ford, єдина з трьох автомобільних компаній у США, яка не залежить від уряду, заявила, що «вже протягом багатьох років дотримується такої політики, яка не дозволяє використовувати свої заводи та інші об'єкти під час політичних акцій», пише «Газета.Ru».