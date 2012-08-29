З українських авто с 1 вересня Росія стягуватиме утилізаційний збір

Москва. З 1 вересня сплата утилізаційного збору за транспортні засоби вироблені в Україні при постачанні до Росії здійснюватиметься в повному обсязі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив заступник начальника Головного управління федеральних митних доходів і тарифного регулювання ФМС Росії Рустам Хакімов.

«У нас федеральним законом перелік пільг встановлений і там пільги тільки для держав - членів Митного союзу передбачені. Чи суперечить це Зоні вільної торгівлі, я зараз не готовий прокоментувати», - сказав Р.Хакімов.

При цьому він повідомив, що подальші переговори з цього питання веде Міністерство промисловості і торгівлі РФ.

При цьому він зазначив, що ставки утилізаційного збору регулюватимуться окремою постановою уряду РФ, яка вийде протягом найближчих днів.

Р.Хакімов повідомив, що ФМС уповноважена стягувати цей збір. За його словами, це робитиметься з транспортних засобів, вироблених у РФ виробниками, які не прийняли на себе зобов'язання з безпечної утилізації, а також при ввезенні транспортного засобу в РФ фізичними і юридичними особами за винятком тих, хто звільнений від його сплати.

Між тим, у Федеральній митній службі Росії не виключають, що для автомобілів з України можуть бути введені пільги при сплаті збору утилізації.

«Постановою уряду РФ може бути введено виняток чи якийсь пільговий коефіцієнт, що зробить цей збір меншим для українських транспортних засобів», - сказав Р.Хакімов.

Він сказав, що Мінпромторг РФ веде зараз переговори з цього питання з Україною.

Р.Хакімов зазначив, що поки ФМС має намір діяти згідно із законом, що встановлює цей збір утилізації, де для України не передбачено жодних особливих умов.

«Нам потрібна ця постанова (уряду РФ) для визначення порядку стягнення. До її виходу ми не будемо транспортним засобам паспорт видавати з 1 вересня до того моменту, поки ця постанова не вийде», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в уряді України вважають, що введення Росією з 1 вересня утилізаційного збору на автомобілі, що постачаються на її територію, не узгоджується з нормами Договору про Зону вільної торгівлі СНД. Також в уряді України вважають, що таке одностороннє рішення Росії суперечить Договору Євразійської комісії, згідно з яким, саме комісія є єдиним постійно діючим регулюючим органом Митного союзу і Єдиного економічного простору. Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін 29 липня підписав закон про введення в Росії утилізаційного збору на нові і вживані автомобілі. Прем'єр-міністр України Микола Азаров 16 серпня заявив, що введення 30-процентного утилізаційного збору на автомобілі приведе до значного скорочення постачань українських автомобілів до Росії і навпаки.

На думку експертів, введення Росією з 1 вересня утилізаційного збору на автомобілі приведе до подорожчання українських автомобілів у РФ на 10-12%.