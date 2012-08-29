Росіяни можуть ввести пільги для авто з України під час сплати утилізаційного збору

Москва. У Федеральній митній службі Росії не виключають, що для автомобілів з України можуть бути введені пільги при сплаті утилізаційного збору.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив заступник начальника Головного управління федеральних митних доходів і тарифного регулювання ФТС Росії Рустам Хакімов.

«Постановою уряду РФ може бути введено виняток чи якийсь пільговий коефіцієнт, що зробить цей збір меншим для українських транспортних засобів», - сказав Р.Хакімов.

Він сказав, що Мінпромторг РФ веде зараз переговори з цього питання з Україною.

Р.Хакімов зазначив, що поки ФМС має намір діяти згідно з законом, що встановлює цей утилізаційний збір, де для України не передбачено жодних особливих умов.

«Нам потрібна ця постанова (уряду РФ) для визначення порядку стягнення. До її виходу ми не будемо транспортним засобам паспорт видавати з 1 вересня до того моменту, поки ця постанова не вийде», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією заступника начальника Головного управління федеральних митних доходів і тарифного регулювання ФТС Росії Р.Хакімова, з 1 вересня сплата утилізаційного збору за транспортні засоби, вироблені в Україні, при поставках до Росії здійснюватиметься в повному обсязі.

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