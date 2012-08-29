Виробник акумуляторів Westa за 6 місяців збільшив збиток на 81% – до 13,5 млн. дол.

Найбільший в Україні виробник автомобільних акумуляторів Westa ISIC у першому півріччі поточного року на тлі зниження виручки збільшив чистий збиток до 13,496 млн. дол. із 7,442 млн. дол. за аналогічний період 2011 року, мовиться у фінансовому звіті компанії.

Виручка компанії за шість місяців 2012 року скоротилася до 43,764 млн. дол. із 65,632 млн. дол. у першому півріччі 2011 року.

Показник EBITDA впав за цей період до 2,440 млн. дол. із 15,967 млн. дол. за шість перших місяців минулого року.

Згідно зі звітом, продажі акумуляторів у січні-червні 2012 року до першого півріччя минулого року скоротилися на 12% - до 1,558 млн. одиниць при падінні виробництва на 32% - до 1,424 млн. одиниць.

Довідка УНІАН. Westa ISIC, яка володіє двома заводами з виробництва акумуляторів у Дніпропетровській області, потужності яких дозволяють випускати 7,6 млн. батарей на рік, оцінює свою частку на українському ринку в 31%. За її даними, компанія також входить до п'ятірки найбільших виробників акумуляторів у Європі і є найбільшим їх імпортером до Росії з 12-відсотковою часткою ринку.

Компанія, яка дебютувала в серпні 2011 року на Варшавській фондовій біржі, минулого року скоротила чистий прибуток у майже 25 разів - до 1,4 млн. доларів при зростанні виручки на 12% - до 172,8 млн. доларів.

75% зареєстрованої у Люксембурзі Westa ISIC, яка є холдинговою компанією, що володіє активами в Україні, належать Vankeria Consultants Limite, 13% - польському пенсійному фонду ING OFE, інше - free float.