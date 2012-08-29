Азаров побачив, що "настав час заявити - Україні потрібен власний великий флот"

Прем'єр-міністр Микола Азаров наголошує на необхідності розвитку вітчизняного суднобудування з метою використання транзитного потенціалу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

"Що ж я бачу як стратегічну мету розвитку вітчизняного суднобудування? Настав час заявити: Україні потрібен власний великий флот - морський і річковий. Україні потрібні глибоководні порти з найкращими умовами перевалки вантажів. Чому? Ми збираємося експортувати з часом понад 20 мільйонів тонн зерна? Збираємося. Ми збираємося отримувати щороку до 10 мільярдів кубометрів скрапленого газу? Збираємося. Ми збираємося експортувати мільйони тонн мінеральних добрив? Збираємося. У нас є унікальний транспортний потенціал Дніпра і Дунаю? Є", - сказав М.Азаров.

У зв'язку з цим він наголосив, що возити власними суднами вантажі, необхідні торговельним партнерам України й самій Україні, – логічно і вигідно.

"Транзитний потенціал – це унікальне багатство України. Але воно не працюватиме без флоту, без портів із найсучаснішою інфраструктурою і конкурентними цінами на обробку вантажів, без швидкісних залізниць, без сучасних автобанів, без першокласних аеропортів і так далі. Ми все це можемо збудувати і зробити. Для цього треба десятиріччя напружено працювати, і жодного дня не пробазікати", - наголосив глава уряду.

М.Азаров наголосив, що вітчизняна галузь суднобудування вже відроджується, зокрема з Керченської верфі спускається на воду новітній суховантаж – перший із серії суден, замовлених норвезькою компанією «Ульстен Інтернешнл АС», відбувається масштабна модернізація Одеського порту тощо.