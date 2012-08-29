«Антонов» до кінця року одержить 35 млн доларів від Росії на проект Ан-70

Державне підприємство «Антонов» до кінця поточного року одержить 35 мільйонів доларів від Міністерства оборони Росії на реалізацію проекту Ан-70.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні круглого столу заявив заступник генерального директора ДП «Антонов» Валерій Іванов.

«Дякуємо російській стороні за те, що впродовж 2010-2012 років фінансувала цей проект, були затримки, але буквально тиждень тому ДП «Антонов» одержав перший транш у розмірі 15 млн доларів, і ще планується до кінця року одержати близько 20 млн доларів на проведення цих випробувань», - повідомив В.Іванов.

Він також заявив, що літак у вересні розпочне льотні випробування.

«Залишилося 70 випробувань, 350 уже проведено», - уточнив заступник гендиректора, додавши, що створення літака як і раніше є актуальним для Росії.

Як раніше повідомляв УНІАН, починаючи з 2015-2016 рр., російське оборонне відомство планує розпочати закупівлю нових серійних військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки Ан-70 і модернізованого важкого транспортного літака Ан-124-100 «Руслан».

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) в липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засноване в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брало участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП «Антонов» є правонаступником усіх прав та обов`язків ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філіалів (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-агро»).

Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки.