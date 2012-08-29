Порошенко: рішення про підвищення мит на імпортні авто допрацьовується

Рішення української Міжвідомчої комісії із зовнішньої торгівлі щодо підвищення мит на імпортні автомобілі й далі перебуває на стадії доопрацювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в середу, 29 серпня, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко.

«Ми його допрацьовуємо, допрацьовуємо з урахуванням висловлених зауважень наших основних торговельних партнерів», - сказав міністр.

При цьому П.Порошенко не уточнив, коли можна чекати оголошення остаточного рішення, проте відзначив, що воно набуде чинності через 60 днів після офіційно оприлюднення рішення міжвідомчої комісії.

Нагадаємо, в червні українська Міжвідомча комісія із зовнішньої торгівлі ухвалила рішення про підвищення в Україні мит на імпортні автомобілі, проте документ ще не опублікований і не набув чинності.